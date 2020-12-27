基隆一名許姓男子因毒品案件遭警方拘提，但因酒後騎車被發現，疑似惱羞成怒，過程中，竟毆打2名員警頭部，導致2人輕微腦震盪、雙手擦挫傷，檢方提起公訴，基隆地院近日審結，依妨害公務罪，判處許男拘役40天，得易科罰金。
據了解，許男有毒品前科，5月才剛出獄，再次涉嫌毒品相關案件遭警方盯上，10月14日警方前往拘提路上，在信義區巷口遇上許男，但許男因喝酒駕車心虛，數度妨害員警執行公務，未料，過程中萌生犯意，竟出拳毆打2名員警，陳姓女偵查佐頭髮遭扯下一大撮，頭部外傷併腦震盪、雙手擦挫傷，張姓小隊長頭部外傷併腦震盪、鼻子、左頰及左手擦挫傷。
警方偵訊時，許男坦承犯行，並和2名員警和解、賠償損害，檢察官提起公訴，向法院聲請簡易判決。基隆地院近日審結，法官審酌，許男犯後態度良好，併參酌其前科素行、家庭經濟狀況等，依妨害公務罪，判處許男拘役40天，得易科罰金4萬元。
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(中時 )
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