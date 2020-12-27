基隆一位陳姓人夫於2019年間認識21歲的魏姓女子，兩人熟識後如同天雷勾動地火，人夫多次趁著老婆孕期、坐月子分身乏術時，光明正大帶小三入室玩起床上運動。經正宮提告，基隆地院日前結審，判魏女須賠償正宮10萬元。可上訴。

據判決書指出，正宮指控，她與陳男於2017年結婚，兩人婚後育有2子女，去年間從朋友口中輾轉得知丈夫外遇，偷情的對象則是一位年僅21歲的魏姓妙齡女子，私下追查後取得丈夫與小三的親密照，便憤而向丈夫離婚，並向小三提告侵害配偶全，求償精神撫慰金。

正宮提出丈夫與小三的親暱合照、對話紀錄，發現兩人於2019年間認識，此後便多次出遊、吃飯及互贈禮物，也曾互傳訊息、「我親一下抱一下就好了，我想你會有辦法帶我走」、「好想你，那真的希望我有辦法」、「太粘了分不開」、「對啊好想粘著你，愛你」。

正宮也取得魏女與陳男乾媽兒子的女友的對話，發現兩人曾互相討論偷腥的細節，陳男乾媽兒子女友問：「你們都在哪裡愛愛？」；魏女則答：「開房間、我家、他店裡、車上、他家車庫、他老婆坐月子的時候，她（他）偷偷帶我回家一次」。

經正宮詢問陳姓丈夫外遇一事，陳男則坦承他曾在其懷孕產子、坐月子期間多此與魏女發生通姦行為，也曾把魏女帶回家啪啪。正宮不堪被綠，便透過對話紀錄向法院訴請離婚，並向魏女提告求償。

基隆地院審理時，魏女否認與陳男的姦情，聲稱自己性格海派、不拘小節，與感情較好的異性本就會以「寶貝」互稱，也會互道「愛你」，表示僅在聊天時與陳男嬉戲打鬧，但絕無做出逾越男女分際的事情。

而法官勘驗對話紀錄，不採信魏女說詞，縱然魏女向他人轉述性事過程為虛構，但也超越正常社交可容忍的範圍，已嚴重侵犯正宮的配偶權。法官考量魏女的月收入及債務，判魏女須賠償正宮10萬元精神撫慰金。可上訴。

(中時新聞網)