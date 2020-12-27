奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！星座運勢老師奧斯分享12/28～1/3星座運勢，處女座事業運最旺，牡羊座愛情運最旺，金牛座金錢運最旺；另外巨蟹座事業運需要留意，天秤座愛情運需要留意，天蠍座金錢運需要留意。
▍牡羊座
整體運勢★★★★
下周牡羊朋友顯得積極上進許多，這樣的狀態不是在怠惰中改變，而是在精益求精，但要注意別做過頭，否則會變成鑽牛角尖！
▍金牛座
整體運勢★★★
金牛朋友，面對目前的環境些微感覺自己的不足，因此開始想提升自己的能力，面對目前熟悉的現況開始猶豫是否要做些改變，奧斯建議要好好把握喔！
▍雙子座
整體運勢★★★
雙子顯得粗心許多，許多事情思考得不夠周詳就付諸行動，導致之後會有問題爆發的隱憂，建議下周在下決定之前，要再多花點時間思考！
▍巨蟹座
整體運勢★★
奧斯提醒巨蟹朋友下周在面臨狀況時，該花心思好好想想目前事情的其他出路了，環境正在改變的同時，我們也要隨著調整，以免自我設限。
▍獅子座
整體運勢★★★★
獅子座的朋友對於目前的現況感到知足，不再像過去給自己那麼大的壓力，開始懂得享受目前的生活。
▍處女座
整體運勢★★★★
處女行動力提高許多，過往有不想解決的事情也將在下周有解決的機會，行動力的提升讓你在下周顯得極積許多，許多問題與狀況能迎刃而解。
▍天秤座
整體運勢★★★
天秤朋友，下周將會是個放棄思考的一周，過往思緒清晰的狀況，下周不再如此強烈，面對事情時會較被動，要注意喔！
▍天蠍座
整體運勢★★
過往回憶的浮現，讓自己似乎停留在過去，不太願意踏出新的一步，讓自己顯得孤獨許多，下周要多避免想到過去的事情，以免影響到你目前的生活喔！
▍射手座
整體運勢★★★★★
射手的朋友下周將是充滿開心與愉悅的一周，心靈上的喜悅反應在外在，讓你整體看起來都清新不少。
▍魔羯座
整體運勢★★★★
魔羯的朋友則顯得腳踏實地許多，踏實的因素在下周完全落實在你的生活，而這樣的態度將讓你周遭朋友感覺安心又穩定。
▍水瓶座
整體運勢★★★★
水瓶朋友下周思緒清晰，但卻沒有把想法付諸行動，所以下周如果行動與思緒並行，將會是好上加好的一周喔！
▍雙魚座
整體運勢★★★
奧斯提醒雙魚朋友，下周在面對自己想做的事或想法，要堅持一些，避免因為外來的評價而動搖了自我的內心喔！
【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載。更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】
(中時新聞網)
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