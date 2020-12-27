陳姓整骨師傅，藉口友人女兒心臟不好，主動要幫她推拿整骨調養身體，手卻一直撫摸她胸部，事後陳擔心事跡敗露，說「叔叔會再拿藥給妳吃，不要跟媽媽講」，高院依對受照護之人利用機會猥褻罪判陳徒刑6月，得易科罰金18萬元確定。

判決指出，陳男兼職從事傳統整復、推拿氣功等民俗療法治療師，為人整骨、推拿、按摩治療，與被害人母親是舊識，去年8月，陳男買午餐到被害人住處共餐後，主動提議為她把脈，說她有眼睛乾澀或心臟方面狀況，表示要為她整骨。

陳推稱她床鋪有擋板不適合療程，轉往她母親房間治療，被害人起初不疑有他，衣著整齊趴在床上，陳竟掀她上衣、拉下褲子，按摩她背部、屁股，再要求她轉正面按摩，將手伸入她內衣內，按摩她胸部外側，後要她換短褲遭拒。

陳又佯稱要對她進行另種整骨療程，2人背對背、以手互勾進行伸展後，陳轉與她面對同方向，自後方以手壓抱住胸口處往上提3、4 次，被害人感到不舒服，藉口身體有改善而離去。

陳卻指她肩膀高低不一，再以相同方法抱住她胸口往上提，直接將她上衣及內衣脫去，自她身後以雙手撫摸胸部後，又稱她胸部也高低不一，被害人趕緊穿衣，表示要上班，陳擔心事跡敗露，離去前稱「妹妹妳長大了，叔叔會再拿藥給妳吃，不要跟媽媽講」，被害人事後以Line告知哥哥，由哥哥陪同報警處理。

一審判陳徒刑10月，陳上訴求輕判、緩刑。高院認為陳不宜緩刑，改判徒刑6月，得易科罰金18萬元確定。

(中時 )