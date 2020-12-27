◎除夕圍爐不想出門 五星級澎湃年菜千元有找

除夕圍爐不想出門也能吃到澎湃年菜！麗寶福容大飯店今年推出五道美味外帶年菜，中、西、日三種不同風味，有「港式蘿蔔糕」、「福粵傳香珍味佛跳牆」、「麗寶蒜子荷葉雞」、「田園極黑牛小排佐后里紅酒醬」、「順園乾坤醉月海雙寶」等，從點心、主食到鍋物，圍爐年菜該有的一項不少，整套人均不到千元就可帶回家，明年1月1日至2月5日止開放訂購，輕鬆將五星級年菜帶回家！

◎除夕夜免出門 福華66道年菜圍爐輕鬆上桌

受疫情影響，許多民眾都將在國內迎新年，帶動年菜外帶市場特別夯，台北福華大飯店館內各大餐廳，共推出多達66道琳琅滿目的年菜外帶及禮盒來搶攻商機，囊括江浙菜、台菜、廣東菜及西餐等常溫年菜，不僅各富喜氣寓意，透過各餐廳資深主廚的精湛手藝，饕客在家就能大啖5星級的除夕圍爐宴。

◎凱達東坡肉濃郁 華國砂鍋魚頭鮮美 飯店外帶年菜大戰提前開打

新春除夕圍爐是家庭團聚的重要時刻，今年國人因疫情首次無法出國過年，飯店餐廳看好逐年成長的外帶年菜商機將因此加倍發酵，紛紛提早發布年菜菜式，以名廚團隊的特選食材與精湛手藝讓圍爐輕鬆又簡單，省去婆婆媽媽甩鍋揮鏟的料理時間，多些親朋好友相聚言歡的團圓時間。

◎馮兆林搭手翁玉夫大師 老師傅上海菜解饞

還記得陸劇《羋月傳》中愛上羋月的黃歇嗎？他可是戰國四大公子之一的「春申君」，當時受封於吳，其中一塊領地就是現在的黃浦江一帶，當時稱春申江，所以上海的別稱是「申」、西晉之後改稱滬，但不論怎樣稱呼，在李鴻章割地之前，這就是個不毛之地。

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(中時新聞網)