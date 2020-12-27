男子遭機車撞上，雙方連人帶車滑行。（截自《嘉義漁翁冷凍食品》臉書影片）

25日耶誕當天晚上，嘉義發生一起死亡車禍，一名老翁疑似未依規定走斑馬線，在穿越馬路的時候遭機車撞飛身亡，過程被附近商家監視器拍下，畫面相當驚悚。事後有自稱老翁家屬上網表示，死者並非故意不走斑馬線，而是「有腦傷」，被撞到「脖子只剩皮」，盼他安息。

有網友在臉書社團《嘉義綠豆大小事》，轉貼一間商行的監視錄影畫面以及貼文，提醒大家「一定一定要走斑馬線並且注意紅綠燈和左右來車！因為興業路跟南田路這個路口，真的是一個禮拜就至少一起車禍超級可怕！」。

在全長2分08秒的影片中，只見事故發生時間是晚上，東西向綠燈的路口，不停有汽機車亮著車燈通過，但是一名老翁卻無視來來往往的車輛，也沒走行人斑馬線，緩慢地穿越馬路。一輛機車疑似沒有看見老翁，車速未減直接撞上，連人帶車一起滑行，機車零件也噴飛散落一地。

據ETtoday新聞雲報導，警方表示，25日晚間8時許接獲車禍報案，抵達現場發現李姓老翁趴在馬路上，送醫急救後仍於隔日宣告不治，初判為老翁未依規定行走行人斑馬線，騎士也未注意車前狀況，確切死因須等檢警相驗。

事後有自稱家屬的民眾上網表示，死者小時候傷過腦袋，說話、動作緩慢，絕非有意不走斑馬線，被撞擊整個脖子剩皮，希望他安息。

(中時新聞網)