國民黨革實院長羅智強今天爆料，廠商找民進黨立委吳思瑤發公文施壓台大婦產科名醫施景中。吳對此強調只是用公文轉發陳情信，也已經跟施聯繫，雙方都知道是誤會一場；不過台北市議員游淑慧今天再加碼爆料，吳思瑤2020的政治獻金，醫藥界捐款「拿好拿滿」，包括牙醫師公會、藥師公會、中醫師公會、製藥廠。

施景中日前在臉書表示，有一件醫療試用案，他是試用者但因覺得不合用，價格也是國外十多倍，經院內專家討論後決定不採用，但沒想到廠商卻找立委施壓，在他守孝期間要求兩天內回覆公文；施景中也貼出公文並強調，以前只遇過立委施壓掛號順序照顧病人，這樣的公文還是第一次見到，如果立委說項有效，醫院何必成立專家委員會逐項審查？

吳思瑤則澄清，只是用公文轉發陳情信，也已經跟施景中聯繫，雙方都知道是誤會一場。羅智強則批評吳思瑤，「有膽子護航，卻沒膽子承擔責任，把責任推給助理」，原來吳思瑤在護航萊豬的同時，還不忘護航價格是國外十多倍的醫材。

羅智強質疑，吳思瑤就是沒事推萊豬、有事推助理，真的好有擔當，「不要跟我説公文掛吳思瑤的名字出去，吳思瑤沒看過」，雖然施景中醫師已經不和吳思瑤計較，但這中間是否涉及不法，難道檢方不需要查辦一下？

游淑慧則透露，吳思瑤從議員到立委，「特別人士」的選服一向又快又好。立委辦公室發出的正式公文，吳思瑤若說不知道，那就是「無能」，放任助理隻手遮天。若她知道、卻推卸責任，那就是「無良」， 沒有一點擔當，有事推助理。

游指出，看一下吳思瑤2020的政治獻金，醫藥界捐款拿好拿滿，牙醫師公會、藥師公會、中醫師公會、製藥廠，也難怪這件醫材選服「速件」辦理。她說羅智強是政治癡漢，到現在還看不懂，她依舊如此自我感覺良好，把羅智強對萊豬立委的「厭惡」當做對她的「癡心」？

(中時 )