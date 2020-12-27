金州勇士27日在官推發布一則當家球星柯瑞(Steph Curry)的練投影片，只是想讓大家看看柯瑞的神射有多麼不科學。影片中他在底線投了5分多鐘，連續投進105顆三分球(鏡頭只錄到103顆)，對他來說就像喝水吃東西一樣簡單。

5+ minutes without a miss.



Stephen. Curry. pic.twitter.com/8DV0z5gtib — Golden State Warriors (@warriors) December 26, 2020

勇士隊開季不順，柯瑞除了抱怨隊友只會蠻幹，自己也秀一手神射。他前兩戰的外線出手20次僅命中4球，球迷也不需擔心，柯瑞的手感還是非常棒。前隊友帕楚利亞(Zaza Pachulia)認為柯瑞需要隊友掩護製造空間，並且有另一個攻擊點分散對方防守，才能發揮最大的神射威力。

影片中最後一球(106)柯瑞沒投進，但看他的動作應該是本來就不想投了。柯瑞曾經連續5季是全聯盟投進最多顆三分球的人，不過近3季出手數與命中數都是火箭隊哈登(James Harden)最多。哈登雖然命中率36%比柯瑞差一截，但哈登有很強的後撤步三分球以及吸引犯規的踢腿跳投動作。

柯瑞平日練投的外線命中率大約96%。本季開打前他例行賽累積2495顆三分球，預計明年可超越「大嘴」米勒(Reggie Miller)的2560球，接下來將挑戰雷艾倫(Ray Allen)史上第一的2973顆三分球紀錄。

(中時新聞網)