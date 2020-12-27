美國南部城市納希維爾市耶誕節早晨發生大爆炸，造成數人受傷、數十座建築受損。為調查此案，當局今天搜索當地一處民宅。

在田納西州納希維爾市（Nashville）安蒂奧克鎮（Antioch）的搜索行動展開之際，美國媒體報導指出，一名63歲的「相關人士」被指認與耶誕節的爆炸案有關。在那起爆炸案中，一輛停在路邊的露營車透過錄音播放，警告車上有炸彈，會在15分鐘內爆炸。

美國鄉村音樂的故鄉、歷史悠久的納希維爾市25日發生爆炸案，造成約40棟建築受損、至少3人受傷；一時之間，周遭街道看起來猶如廢墟一般。

目前尚未證實有人喪命，但當局在現場發現生物組織，疑似人體殘骸。

警方表示，爆炸案是「蓄意行為」，但犯案動機不明，美國聯邦調查局（FBI）的行為分析專家也參與了這次的調查。

田納西州州長李比爾（Bill Lee）今天在推特（Twitter）上說：「毀損令人震驚，而無人喪命真是個奇蹟。」

媒體報導，今天遭到有關當局搜索的民宅，根據附近的人指出，民宅外面曾停有一輛露營車，和納希維爾市爆炸案的那部車很像。

FBI發言人在被搜索的房子外，接受納希維爾市田納西人報（Tennessean）採訪時表示，目前沒有人遭到逮捕，但「調查過程中發現的訊息，讓我們來到這個地址的所在地。」

在另一場記者會上，有關當局拒絕提供細節，或談論被舉報人的身分。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思(示其)）1091227

(中央社)