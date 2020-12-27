沒想到這個球季這麼快就可看到打到二度延長的緊張戰役！騎士27日在第2次延長賽一開始，誇張打出10比0猛攻，終場128比119擊退地主活塞，拿下開季2連勝，恐怕誰也沒想到今年休兵期間幾乎沒補強的騎士，能在開季拿此佳績。

兩隊打完第一次延長加賽，仍以112比112打成平手，比賽隨之進入二度延長，沒想到騎士先靠塞克斯頓連進兩球，接著加蘭投進三分球、洛夫3罰俱中，打出一波誇張的10比0攻勢，完全把活塞打到昏頭，隨後只能眼見勝利逐漸遠去。

塞克斯頓最後攻下全場最高32分，成為騎士隊史第4位能在開季前兩戰都拿25分以上球員，加蘭也有21分、12助攻與5籃板，德拉蒙23分、16籃板，歐斯曼22分，開幕戰因傷缺席的「愛神」洛夫，傷癒復出後就拿15分、9籃板。

活塞則以葛蘭特28分、10籃板表現最佳，布雷克葛瑞芬也有26分、6籃板及4助攻，萊特19分，可惜活塞並未把握這次贏球機會，苦吞開季2連敗，不過活塞跟騎士一樣，在今年休兵期間並未真正補強，也被預估位居東區墊底有望。

(中時 )