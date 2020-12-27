49歲陳志朋近期登上陸綜《追光吧！哥哥》，要和眾男星PK才藝、人氣，但陳志朋一開始錄節目就被嫌有肚腩、太胖，自知狀態不佳的陳志朋，也展現意志力狂瘦身，他一口氣豪剷10公斤，陳志鵬更瘦出小V臉，帥氣模樣根本重現當年男團小虎隊中「小帥虎」的迷人風采。

陳志朋是《追光吧！哥哥》年齡最高的參賽者，他在節目一現身，就被主持人金星嫌有肚腩、太胖了，還被警告要減肥、加強體力訓練，陳志朋自知狀態不佳，他也展現意志力狂瘦身，只不過陳志朋月初才說瘦了6公斤，而他昨則透露自己瘦了10公斤，瘦身成績驚人。

49歲陳志朋狂剷10公斤，瘦成帥氣V臉、年輕有型。（圖／取材自陳志朋微博）

陳志朋在微博寫下：「6+1+3＝多少公斤呢」，並曬出他初登節目的大餅臉照以及最新自拍，如今陳志朋已瘦成帥氣V臉、年輕有型，俊帥模樣讓人不禁想起，陳志朋當年在男團小虎隊被封為「小帥虎」的迷人風采。

不過陳志朋參加節目至今也才1個多月，他就狂瘦10公斤，可見他驚人的毅力和決心，同時，陳志朋也大方公開減肥菜單：「胃有點食物就OK」，例如生菜不加醬、水煮蛋只吃蛋白、早晚各一顆蘋果等等，同時，陳志朋還提到：「外加《追光吧哥哥》節目錄製，忙起來一口都吃不下」，而他最後也不忘提醒自己要健康。

陳志朋微博全文。（圖／取材自陳志朋微博）

(中時新聞網)