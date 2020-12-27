原本大家還在瘋狂猜測D社2021元旦情侶會是誰時，南韓天團「少女時代」太妍驚爆戀愛中，和男團VIXX的RAVI（金元植）已交往1年，兩人聖誕節甜蜜約會全被攝，出雙入對照片一出引起熱議。

據韓媒《joynews24》獨家直擊，太妍和RAVI因為新冠肺炎的關係，聖誕節的約會選擇在家度過，RAVI先開車到太妍的公寓，接她到自己家過節，男方沿途十分照顧女方，細心體貼呵護，看上去非常親暱甜蜜。

太妍和RAVI聖誕節約會全被攝。(圖／翻攝自韓網)

而兩人前陣子，似乎也早就開始展開秘密約會，像太妍為了宣傳新專輯，上RAVI主持的廣播節目，之前太妍成為《驚人的星期六》固定班底後也透露，「聽說我成為固定班底之後，RAVI還打電話給製作人說，『那我呢？』」在節目上展現好交情。

據悉，兩人1年前透過朋友的介紹認識，身為歌壇前後輩關係，慢慢確認彼此心意後，發展成情侶關係，不過新聞才剛爆出來沒多久，太妍所屬公司SM娛樂就跳出否認：「兩人只是一起做音樂，而關係親近的前後輩關係」。

太妍出道多年，鮮少傳出緋聞，唯一承認過的戀情，就是2014年爆出和同公司師弟團EXO成員伯賢交往，成為SM經紀公司首對「社內戀愛」的CP，不過雙方因為粉絲眾多，戀情一出後讓許多網友不滿，兩人背負極大壓力，交往1年多因聚少離多分手。

(中時新聞網)