時隔4年霸王級寒流將在周三報到，從跨年、元旦一路凍到周六氣溫才回升，氣象局資料顯示，桃園市觀音區的體感溫度更從周三起連3天跌破零度，出現-1度的低溫。對此，氣象局長鄭明典解釋，因為乾冷天氣加上強風，導致體感溫度偏低很多，因此出現-1度的超低溫。
鄭明典在臉書po文，周四（31日）因分裂高壓偏南出海，台灣受西北流影響，氣溫低的同時會相對偏乾，乾冷加上強風，導致體感溫度會偏低很多，桃園市觀音區等空曠地區才會連3天體感溫度在0到-1度。
鄭明典表示，體感溫度最重要的條件之一是強風，所以這個體感溫度是針對在空曠的強風區活動的人所做的提醒，只要風速低，體感溫度就不會那麼低了。
對此，網友紛紛留言：「沙鹿也算海線，每次低溫＋風速強勁時，真的感覺冷」、「桃園真的快冷死了」、「新竹海線也會是這個感覺」、「反正先別再下雨了」、
氣象局表示，周三（30日）鋒面通過緊接著寒流南下，各地氣溫越晚越冷，氣溫驟降10度以上，全台有感，北台灣濕冷，跨年（31日）至元旦（1/1）清晨是寒流影響最強的時候，轉乾冷，預測台南以北及宜花最低溫下探7度，白天北部、宜蘭最高溫8到10度，中部及花東12到15度，高屏高溫約18度，尤其沿海地區陣風較強，感受上溫度會更低，體感溫度零度以下。
文章來源：鄭明典FB
(中時新聞網)
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