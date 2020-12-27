2021年元旦起有多項新制上路，攸關民眾荷包與食安，包括基本工資調漲、勞保與國保費率調高、實名制口罩加量降價，機車考照前先上駕訓班可領1300元補助等；食安部分則有元旦起開放含萊克多巴胺的美豬進口，手搖飲強制標示總熱量及糖量，提醒民眾注意。

2021年元旦起，12大新制施行如下：

1.餐廳、包裝食品豬肉新制

開放含萊克多巴胺的美國豬肉進口，從進口商、肉品廠、販售通路到店家、攤商都需清楚標示肉品來源，讓民眾能一眼辨識。餐廳或包裝肉品未依規定標示豬肉原產地（國），可依食品安全衛生管理法處以3萬至300萬罰鍰；若標示不實，可處4萬至400萬元罰鍰。

2.基本工資調漲

基本工資將從現行2萬3800元調高至2萬4000元，時薪從158元調至160元。「勞工保險投保薪資分級表」、「勞工退休金月提繳分級表」也配合同步修正，雇主每月將為勞工多提繳12元的勞退金；約有285萬人每月健保費多付3至70元。

3.勞保與國保費率調高

勞保普通事故保險費率依法調高0.5％，從現行11%調漲至11.5％；國民年金保險費率則由9％調高至9.5％，估計302萬人受影響，每月多繳27～55元。

4.減稅紅包

5月報稅適用的109年度基本生活費調高為18.2萬元，受惠戶數增為205萬戶，減稅利益提高至96.57億元。汽機車汰舊換新優惠，包括汽車減徵5萬元、機車減徵4千元貨物稅原定1月初到期，財政部已定調無縫接軌延長。

5.手搖飲強制標示總熱量、糖量

所有手搖杯飲品強制標示總糖量及總熱量，另外像是珍珠、椰果、布丁等配料的熱量也需一併計算，若標示不實，最高可罰400萬元。

6.醬油、燒烤水產品致癌物從嚴規範

醬油、烤魷魚片、烤魷魚絲等零嘴將加強管制污染物質，醬油及以醬油為主調製而成的調味品之「3-單氯丙二醇」限量從0.4ppm下修至0.3ppm。此外，考量燒烤也是國內民眾食用水產的方式之一，因此將鯡魚、雙殼貝類、魚肉、蝦蟹、魷魚等燒烤類水產品的包裝食品依類別訂定2.0至6.0μg/kg的苯駢芘限量。

7.發行放大TAIWAN字樣的新版晶片護照

1月11日起正式發行放大TAIWAN字樣的新版晶片護照，規費仍維持每本新台幣1300元（未滿14歲孩童每本新台幣900元）。

8.實名制口罩加量降價

藥局自今年12月31日起，成人或兒童口罩售價均調整為14天10片40元，超商等販售通路則自2021年1月4日起實施，由廠商統一包成10片／包，並於包裝袋上明確標示許可證字號等資訊，方便民眾辨識。

9.機車考照前先上駕訓班可領1300元補助

交通部公路總局為降低機車肇事率，自2019年起推出「1000元機車駕訓補助」，民眾參加3天的機車駕訓班，成為前1萬名完成且成功考照者，可領取1300元補助金，延長計畫至2021年11月30日。

10.高噪音車輛實施聲音照相執法

環保署「聲音照相-科技執法」2021年元旦上路，針對高噪音車輛超標直接開罰，噪音超標可處新台幣1800元至3600元；若經聲音照相偵測車輛改裝沒有經過認證，依法可處3000至3萬元。

11.高鐵票前29天就能買

台灣高鐵公司宣布，將自2021年1月4日起，調整對號座車票開放預售時程，對號座車票除疏運期間或另有公告外，由現行開放預訂28天內調整為29天內（含乘車當日）之車票，即1月4日（一）可預訂至2月1日（一）之乘車票。

12. 全國320處較大郵局設置「郵寄便」單據列印系統

自2021年1月11日起，中華郵政將於全國較大郵局（計320處）設置「EZPost（郵寄便）單據列印系統」，以方便民眾交寄郵件。

基本工資8/18敲定 擬漲3%調至2萬4000元

(中時新聞網)