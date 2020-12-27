台中福華大飯店近年也在「跨年徹夜銅鑼浴」活動中融合了水晶缽表演。（台中福華大飯店提供）

台中福華大飯店每年舉辦「跨年徹夜銅鑼浴」活動，都吸引許多民眾參與。（台中福華大飯店提供）

台中福華大飯店策略長黃子娟本著「從今年睡到明年」的起心動念，在5年前開始辦「跨年徹夜銅鑼浴」，今年面對疫情嚴峻考驗，不少昔日參加者敲碗喊安可，也再次催生出「2021福至心靈：520我愛你銅鑼浴」，不但有銅鑼浴更融合水晶缽及蘇菲旋轉表演，要透過音流為新年注入穩定的力量。

在一片跨年音樂趴、煙火秀中，每年跨年夜台中福華大飯店舉辦的「徹夜銅鑼浴」活動，可以算是飯店業奇葩，持續辦了五年還真培養了一群死忠的支持者，更有不少人因為「這一夜」重拾好睡的喜悅。

黃子娟因為家族關係是飯店的共同經營者，在高壓的工作環境中，她為了追求健康在十多年前開始走向身心靈領域，一步步獲得昆達里尼覺知孕育習修者、銅鑼音療師、星際馬雅13月亮曆法教師、頌缽音療師等證照，也開始把飯店和所學結合在一起，提供員工放鬆的課程，而且在歲末年終邀請20多位身心靈老師一起舉辦跨夜音療活動。

黃子娟說，因為銅鑼涵蓋了聲音的全部波譜，其震動穿透力十足，連續450分鐘的銅鑼祈福被寓注入生命啟動更新的力量，這奇妙的感受唯有親身體驗才能實證，從每年報名狀況可窺其一二。

在今年活動中，黃子娟也特別邀國內水晶缽大師盧欣民帶來水晶缽演奏，並加入源自於土耳其的蘇菲旋轉舞表演，透過不停的旋舞祈禱，讓觀賞者收攝紛擾的意識重新歸於中心、札根、連結地球母親。

(中時 )