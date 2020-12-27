總統蔡英文的表姊夫吳明鴻接任最高行政法院院長，引發熱議。有網友貼出2008年的新聞，表示時任總統的馬英九，其妻周美青以及其多位親人都為了利益迴避，紛紛從工作崗位上退休，就為了不要落人口舌；但如今民進黨政府這種「家天下」的玩法，真是讓人百思不得其解。

臉書粉專比特王貼出2008年的新聞指出，當時馬英九在520就職後，其夫人周美青的多位親戚，以及周美青本人，都為了利益迴避，避免衍生其他問題，而從金融相關崗位退休；馬英九自身也因為擔任台北市市長期間，其大姊馬以南擔任「中化裕民」健康事業公司董事，參與北市聯合醫院承攬藥品採購案，經檢舉後被指違反利益衝突迴避法，所以對相關的問題都相當注意。

但蔡英文卻完全反其道而行，不僅因為家族背景與生技公司息息相關，如今還出現「表姊夫接任最高行政法院院長」的狀況，連前立委林濁水都不禁想問「司法真的是這樣獨立的嗎？」更讓許多網友對於蔡政府「家天下」的做法非常不滿。

網友回應表示「只要顏色對了、做什麼都行」、「真的是一人得道，雞犬升天」、「臉皮愈來愈厚」、「就說吃相有夠難看、全部都是自己人」、「對照周美青女士犧牲個人的職涯發展，所作的迴避行為，吃相這麼難看的民進黨，真的太讓民眾失望了！」、「說一套，做一套，標準的雙標黨，別人做的該迴避，我做的別人就該接受，給予尊重」。

(中時新聞網)