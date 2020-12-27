立法院院會25日三讀通過「民法部分條文修正草案」，成年年齡由現行20歲下修為18歲，民國112年1月1日施行。因應未來18歲就是成年人，勢必面對許多衝擊，律師呂秋遠特別提出10點提醒，尤其爸媽要儘早培養孩子的謀生能力，別讓他到了18歲，還是媽媽手心裡的寶貝；甚至有人到了30、40歲，即使結婚以後，還覺得自己是爸媽的寶貝呢。

民法下修成年年齡為18歲，將在民國112年（2023年）1月1日施行。律師呂秋遠在臉書提出10點要注意的情況：

1.112年開始，孩子到了18歲，付學費、給零用錢、供吃住等等，就不再是義務。大一的時候，就可以請他搬出去，自己想辦法過活了。

2.刑法上，18歲就要負完全責任，但民法卻是20歲才有行為能力的矛盾狀況終於解決。以前如果19歲犯刑法，就是成年犯，但家長要負連帶賠償責任的這種荒謬情況，再也不會出現。

3.在112年以前離婚的爸媽，很抱歉，你們還是得養孩子到20歲，不要明天就不付扶養費了，不然會被強制執行。

4.112年以前，還是20歲成年，所以明天不要就把18歲的孩子趕出家門，不然社工很快就會找上門。

5.過2年以後，18歲就可以結婚了，但請不要大驚小怪。通常18歲就願意結婚，都要有莫名的勇氣，要敬佩自己的孩子，竟然這麼勇敢。到了30歲還是處男，據說就會變成魔法師哦！

6.公民權利，特別是投票，還是要20歲才行，因為這是憲法規定，沒有修憲，18歲還是只能有公民投票，不能對總統、立委、市長、議員投票。

7.男女平等，所以往後結婚與訂婚的合法年齡，不論男女都是18歲與17歲，不再有性別上的差異。

8.往後18歲就可以擔任寵物的飼主，不用再掛爸媽的名義了。

9.高中畢業以後，就得要想想自己的未來，不要老是想著爸媽有給錢照顧的義務，得到權利，也得要承擔責任，這是相對的。

10.修改以後，可能沒幾年可以用「爸媽」的姿態教育孩子了，所以好好與孩子相處儘早培養孩子的謀生能力，讓他可以擔起責任。別讓他到了18歲，還是媽媽手心裡的寶貝。喔，不！有人到了30、40歲，即使結婚以後，還是覺得自己是爸媽的寶貝呢。

網友們也紛紛留言回應：「什麼30、40歲，連50、60歲都有好嗎(望向某市長」、「我50歲 我是我媽媽的寶貝 我女兒25歲 他也是我的寶貝 但是我們不啃老 這是家教問題」。

(中時新聞網)