立法院24日處理有關萊豬進口相關法案，民進黨立委余天卻遭抓包，在表決期間忙著用手機打麻將遊戲，新北市長侯友宜27日出席五股區市政行程，面對媒體詢問，對余天在國會表決時還在玩麻將手機遊戲看法，侯友宜回「呵呵呵，這樣子喔」後表示，立法院最重要的職責是守護國人食品安全。

侯友宜27日出席五股垃圾山改建的心環原公園啟用典禮，媒體詢問，怎麼看余天立委在國會投萊豬議題時玩麻將手機遊戲的事？侯友宜原先一頭霧水，隨後里長們七嘴八舌補充說明指出，余天在投萊豬議題票的時候，忙著在旁邊玩麻將手機遊戲。

侯友宜經解釋後表示，「喔～呵呵呵，這樣子喔，抱歉我一直沒有對這個新聞很注意，不過我覺得最重要一件事，那就是要守護國人的食品安全，這才是立法院最重要的職責，萊豬進來，豬肉是我們的主食，對我們生活有極大的衝擊，最重要是要有所作為，請中央政府趕快標誌萊豬來或是不來」。

(中時 )