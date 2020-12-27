台大婦產科醫師施景中近日發文指稱民進黨立委吳思瑤幫醫材業者施壓台大醫院，但不久後就刪文，並表示吳本人已經親自來溝通，所以決定「得饒人處且饒人」。而吳思瑤則表示是助理轉的民眾陳情，此事是誤會一場。

施景中日前發文表示，最近試用某醫材，覺得價格太高又不合用，討論後院方決定否決引進。不料業者找立委來施壓，還要在2天內回覆。

施景中說，如果找立委就有用，那醫院就不用找專家成立委員會，只要民代發函的都一律通過，而這種公文我還是第一次看到，立委還是專心問政，不要干擾醫療專業比較好。但施景中後來刪除文章，並再發文表示，吳本人已致電說明，只是助理轉民眾陳情信。

然而施景中的臉書文章最後寫了一句「得饒人處且饒人。我也不知哪天會不小心踩雷」。有網友推測施景中可能是看到台北冠軍牛肉麵打臉前行政院發言人丁怡銘、信功肉品得罪行政院長蘇貞昌後紛紛「被檢舉」，所以自己先「且饒人」，免得和麵店、信功落得一樣下場。

藍委陳玉珍則認為，並非網友所推測施景中擔心「被檢舉」，而是施本身立場就偏綠，所以遇到綠營人士才會「高高舉起，輕輕放下」，此事若換作是藍營立委，施景中絕對不會就這麼算了。

(中時 )