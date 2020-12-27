新冠肺炎疫情升高，讓教學醫院醫護人員工作壓力大增，銓敘部日前核備教育部所屬台大、陽明及成大醫院等醫護人員危勞職務年齡標準表。（銓敘部提供）

新冠肺炎疫情升高，讓教學醫院醫護人員工作壓力大增，銓敘部日前核備教育部所屬台大、陽明及成大醫院等醫護人員危勞職務年齡標準表，明年元旦起，只要任職滿15年且年齡滿55歲，就可申請自願退休領月退休金。

新冠肺炎再現國內本土病例，由於擁有的設備最完善，許多疑似病人都愛跑大醫院，讓各大教學醫院醫護人員繃緊神經嚴陣以待，危險性和工作壓力都大幅增加，許多人都嚷著想退休。

不過立法院在2017年通過年金改革方案，將月退休金的起支年齡延長至65歲，雖然草案訂有「但書」，列入危勞職務的可排除在內，但退撫法第17條及第19條規定，危勞職務必須由各權責主管機關，就職務屬性及人力運用統一檢討後，再擬訂危勞職務範圍及退休年齡酌減方案，送銓敘部核備。

之前已由主管機關報經銓敘部核備為危勞職務的醫護人員醫療機構，包括衛福部所屬部立醫院及醫療院所；退輔會所屬榮民總醫及分院；台北巿聯合醫院及陽明教養院；新北市聯合醫院、仁愛之家、八里愛心教養院；台中市仁愛之家；基隆市立醫院，但教育部所屬各大教學醫院則未涵蓋其中。

銓敘部表示，教育部日前已送請所屬醫院醫護人員危勞職務年齡標準表，經銓敘部核備，明年元旦起生效，表列適用人員包括台大醫學院附設醫院及所屬金山分院、北護分院、新竹分院、竹東分院及雲林分院，以及成功大學醫學院和陽明大學附設醫院所屬的護理師及護士。

根據銓敘部核定的標準表，自願退休年齡為55歲，屆齡退休年齡為60歲，亦即只要任職滿15年且年齡滿55歲，就可月領退休金，甚至提早在50歲時，就可申請減額月退金。

不過這份標準表將台大醫院總院檢驗醫學部、影像醫學部和雲林分院門診部的轉診中心人員排除在外，亦即在這些部門工作的護理人員並不適用該危勞的退休年齡標準。

(中時 )