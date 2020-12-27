萊豬即將於明年元旦開放進口，農委會發台灣豬標章，但萊豬還沒來，卻被發現鬍鬚張拿了台灣豬標章卻使用西班牙豬肉的狀況。農業粉專「Linbay好油」在臉書上透露，農委會一個多月的時間就可以吹牛說有10萬家廠商申請，實際上是拼命拜託廠商來申請，弄了六七千個就人仰馬翻了。

Linbay好油指出，鬍鬚張因為是國產指標性的餐飲業，所以配合政府政策申請，但其實過去農委會自己就說過台灣豬標章，本來就不是代表全部台灣豬而且農委會自己也出來說不可能100％了。

中央畜產會執行長王忠恕1日被媒體問及是不是百分之百國產才能使用標章，王回答主原料一定要用，但是百分之百不容易查核，也會給店家造成困擾。Linbay好油認為，鬍鬚張的事情，本身只是顯示這個標章及相關貼紙政策的荒謬。

Linbay好油質疑，現在台灣已經有很多的驗證系統，通過驗證核發標章使用，但台灣豬標章有什麼驗證系統的存在嗎？未來會有相關的後續抽查？審查等作為嗎？

Linbay好油表示，政府執行的能力當然會有其承載量跟限度，一個多月的時間就可以吹牛說有10萬家廠商申請，實際上拼命拜託廠商來申請，弄了六七千個就人仰馬翻了。

而標章也出現亂象，Linbay好油指出，農委會有標章，衛福部也有標章，地方政府也有標章，大家都有的情況下，只是搞到像貼紙大賽一樣，要什麼自己貼。

鬍鬚張事件後，農委會主委陳吉仲也跳出來急滅火，強調若被農委會查到標示不實，要罰4萬到400萬元；Linbay好油批評，農委會一個月前才說不用100％台灣豬，不到一個月之後又轉彎了，「真不愧是我陳主委，打臉今年前的陳教授已經不稀奇了，現在打臉不到一個月前的自己才厲害。」

(中時 )