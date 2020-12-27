2020年剩下4天就要結束，但從今年初開始的新冠肺炎疫情，似乎還沒辦法看見終點，如今疫苗雖已研發並陸續開打，大陸也脫離了前十大重災區，但每日仍難避免新增確診人數，近日北京市更是出現了2起本土病例，使得民眾不禁又擔憂起來，包含定居對岸的女星劉樂妍，但她在喊著「我和我的祖國永遠不要分開」的同時，轉頭竟是憂心再沒能回台的話，會被取消台灣戶口。

新冠肺炎疫苗部分已陸續研發並開始施打，但離完全控制住疫情，還有一段不小的距離，聖誕節當天，大陸公布出現8起本土感染案例，其中2例發生在超級大城市北京，許多居民嚇了一跳，包含前女F4成員劉樂妍，她定居在河北省廊坊市燕郊鎮，其實離北京並不遠。

發現離自己住處不遠的北京爆出本土案例，劉樂妍立刻上微博po文，表示驚訝，「真的想不明白，都已經嚴防死守成這個樣子了，那個北京那個案例到底怎麼進來的呀？」，還趁機表白內心，表示新冠肺炎疫情沒過去之前，「我和我的祖國永遠不要分開！」。

但她接著話鋒一轉，道出內心真正的擔憂，抱怨「真夠了，只是兩年，如果沒入境台灣的話，台灣當局會取消我們戶口，那怎麼辦？」，之所以這麼憂心台灣戶籍，是因為她要回台收房租，不少大陸網友勸她「取消就取消了吧」，並建議她委託家人幫忙，乾脆把在台灣的房子賣了。

(中時新聞網)