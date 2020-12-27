基隆一位邱姓男子屢次對女友動手動腳，11月間無視保護令，跑到女友上班處當眾毆她，當時依家暴防治法諭知3萬元交保；未料24日，邱男再度情緒失控暴打女友甚至扯下一把頭髮。警方經報案後，逮獲邱男，經法院裁定收押。

據了解，45歲的邱姓男子為貨車司機，在過去期間曾多次向女友施暴，女友上月時終於不再忍耐，向法院聲請保護令獲准，但邱男卻無視保護令，再次跑到女友上班的場所，強拉人出來，猛扯頭髮更奪手機。

經邱男女友報案，警方循線逮捕邱男到案，邱男則稱，搶手機只是為了確認女友是否在外另有男人，其女友則回應，因為邱男的行為讓她活在極大的恐懼中。當時，警方依家庭暴力防治法將邱男移送法辦，並建請檢察官聲押，基隆地院認定並無羈押必要，便諭知3萬元交保。

未料，24日平安夜，邱男又再次跑到女友上班處，強行擄人並一邊毆打，過程中暴力扯下女友的一把頭髮。警方再次逮獲邱男後送辦，檢方認為邱男屢次犯案且無視保護令，一而再再而三的動用暴力使女友陷於恐懼中，因此向法院聲請羈押獲准。

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(中時新聞網)