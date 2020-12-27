警方從曾姓男子入住的汽車旅館起出1把散彈槍、2把改造手槍。（圖／警方提供）

曾犯大安捷運站開槍 29歲男旅館擁槍再遭逮

曾姓男子曾在北市大安捷運站開槍，遭警逮捕後，案件仍在偵查階段，近日又擁槍自重，藏匿在新北市新莊一間旅館，警方接獲線報，大批警力本月21日衝入房間，在屋內起出2把改造手槍、1把散彈槍、子彈14發以及安非他命吸食器，訊後依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例移送法辦。

29歲曾男，有多項毒品刑案資料，10月23日才因大安捷運站開槍案被捕，1星期後又在桃園穿著刑警背心假冒警察，交保後氣焰更加囂張，竟持續找友人取槍，並擁槍自重。士林警分局日前接獲線報，得知持有多把改造手槍，為了躲避警察查緝，時常更換住處，直至本月21日確定他入住新北市一間汽車旅館。

警方大批警力攜帶破門工具，晚間11點衝入屋內，發現他帶著女友準備開房，並在屋內發現1把散彈槍、2把改造手槍，以及安非他命吸食器，他坦承持有槍枝，但對於來源交代不清，警方將曾嫌移送新北地檢署複訊，並追查槍枝來源。

警方呼籲，民眾踴躍檢舉槍械等不法行為，持續追查類似案件，藉以杜絕不法，確保社會安寧，共同維護社會治安。

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(中時 )