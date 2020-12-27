宜蘭南方澳大橋斷橋事件引發民眾恐慌，新北市從2018年起展開串連雙北的光復大橋耐震補強，近日完工，確保橋齡43年的光復大橋符合最新耐震性能標準，提昇行車安全。

新北市工務局表示，光復橋前身為昭和橋，與淡水河上的台北橋和基隆河的明治橋（中山橋）、新店溪的川端橋（中正橋）並稱為「台北城四大名橋」。

工務局說，光復大橋為跨越新店溪並串連新北市與台北市的重要橋梁，銜接板橋區光復里與台北市萬華區，是往來台北市及新北市防災救災重要橋梁，交通通行量大、交通繁忙且使用年代較久。

工務局指出，光復橋1977年12月1日重建通車，主橋總計402m，淨寬20m，包括15m四線車道及兩側各2.5m人行道，跨河主橋為四跨連續斜張式預力混凝土構造，是遠東地區首座採斜張式設計的橋梁。

新北市養工處在2016年啟動橋梁耐震能力提升計畫，其中也包含光復橋的補強工程，補強項目為標號P8至P12五座橋墩的基礎擴座、基樁補強、墩柱鋼板包覆補強及防落拉桿與托座補強等橋梁耐震能力提升工程。

工務局指出，補強後除能延長橋梁使用壽命，耐震評估等級與目標，更達成「小震不壞、中震可修、大震不倒」的抗震準則。

(中時 )