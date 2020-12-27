含萊克多巴胺美豬將在明年1月進口，各縣市分提出自治條例，行政院長蘇貞昌26日指出，食安要全國一致，千萬不要各自為政；新北市長侯友宜27日回應，他藉此機會呼籲中央，萊豬一定要標示清楚，政府有責任開放以後，更有責任誠信諾言，讓民眾一目了然。

侯友宜表示，身為一個地方政府，藉著地方自治條例要求瘦肉精零檢出外，也要藉地方自治條例，要求業者標示出來，這是守住食安健康最底層的防線，他藉此特別呼籲中央，讓民眾很清楚選擇吃或不吃，這是總統一直強調的，政府有責任開放以後，更有責任誠信諾言，讓民眾一目了然，把萊豬統一標出來。

侯說，新北市全力把關九大行業，要求他們絕對不能進口含有萊克多巴胺的豬肉，並提醒小吃店以及一般的商店能夠自主標示，在食材上不斷去登錄，市政府和大家並肩作戰，讓民眾不要吃到萊克多巴胺的豬肉。

媒體追問，中央說自治條例若跟中央牴觸，不排除會宣告無效，一旦宣告無效的話，市長您會不會如當初說的提訴願或者是釋憲？侯表示，他一定會守護新北市民的健康，這是身為市長的職責，他更期待中央標示清楚，讓民眾有選擇吃或不吃的權力。

(中時 )