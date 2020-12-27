台中52歲洪姓女子在1年前透過臉書認識香港陳姓男子，近來對方表示親人公司有優惠股票可以購入，邀請洪女匯款投資，洪女日前到銀行欲匯款美金1萬元至香港帳戶，幸經機警行員報警阻攔，才讓洪女保住辛苦錢。

台中市警察局第三分局東區分駐所員警日前上午獲報前往轄內銀行處理疑有民眾遭詐，經了解洪女要匯美金1萬元到香港帳戶卻不認識對方，員警詢問才知道，洪女約在1年前透過臉書認識這名自稱住在香港的陳姓男子，陳男稱兩人過去在香港有一面之緣，每天透過通訊軟體相談甚歡，對方表示，最近其叔叔的公司有優惠股票可以購入，正是投資的好時機，還傳了香港身分證照片及與叔叔的合照，取信於洪女。

洪女向警方表示，兩人雖然從未見過面，卻是網路知己，彼此相知相惜，這次對方要她匯款進行投資，她才會不疑有他。

員警到場時，洪女正和自稱住香港的陳男通話，員警接過電話與其交談，陳男不但迴避警方提問，資訊頻頻錯報，最後還惱羞成怒掛斷電話。員警拿出過往新聞案例，表示詐騙集團手法層出不窮，假投資也是最近正夯的詐術，經過眾人苦口婆心向她勸說：「電話不要再接了！妳辛辛苦苦賺的錢，不要別人說幾句，只用一通電話就把妳的錢騙走。」

洪女終於相信自己遇上詐騙集團，對於自己差點聽從對方：「這家匯不成去別家匯」的指示也感到不可思議，如夢初醒地說：「你們是我的擋箭牌，我好像鬼撞牆一樣(相信詐騙集團)。」她也立即請員警協助封鎖對方的帳號與來電，慶幸自己在最後關頭保住了辛苦錢。

警方呼籲，民眾若遇陌生人要求加入臉書、通訊軟體，千萬不要在言談間透露太多個人資訊，才認識沒幾個月就時常以投資、繳稅金、保證金等理由，要求「匯款」或其他方式支付金錢的對象，就是有詐，各種證件、照片、電話都可能造假，務必小心謹慎再三求證。

(中時 )