日前媒體發布「六都市長就職兩年滿意度調查」，台中市民光榮感指數高達80％，位居六都第一，也是歷年最佳。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

891顆，蟬聯全國第一，更是唯一突破三千顆星的縣市。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

日前媒體發布「六都市長就職兩年滿意度調查」，台中市民光榮感指數高達80％，位居六都第一，也是歷年最佳。其中，50％市民對於台中城市經濟發展感到滿意；經濟發展局長張峯源說，市府3大面向強化招商引資，更首創購物節促進商機展現成效，落實市長盧秀燕上任後「拚經濟」的決心。

張峯源說，經發局透過「招商引資」、「產業轉型」及「生活經濟」三大面向落實盧市長「前店、後廠、自由港」的「台中富市3」經濟願景。近兩年成果豐碩，企業投資台中達7343億元，包含投資台灣三大方案有163家共2071億元、民間新增投資79件共5,188億元及促參案84億元，其中投資台灣三大方案件數更居全國之冠，顯現投資熱潮，也增加民眾對於未來經濟發展的信心。

張峯源表示，受新冠肺炎影響，產業受創甚深，促進經濟從基層消費做起，今年度傳統市集在市府輔導及協助修繕設備下，以整齊、清潔、明亮的環境，在有「菜市場金馬獎」之稱的「經濟部優良市集及樂活名攤評核」中摘星3891顆，蟬聯全國第一，更是全國唯一突破三千顆星的縣市。

另為鼓勵消費、振興經濟，市府辦理「台中購物節」，由市長盧秀燕親自協調，台中各公協會、商圈市場、百貨公司、機關及區公所都參與其中，活動期間經由天天抽、週週抽、雙週抽、月月抽及壓軸抽等多項活動刺激民眾消費，今年創造90億元消費登錄金額，民眾參與率高也感受市府活絡經濟的決心。

根據中華經濟研究院指出，台中購物節對「全國總體經濟」產值帶動效果平均達175.18億元、上下游產業間接產值效果平均約91.98億元、整體GDP創造效果平均約86.22億元、就業支持及創造效果年均約6,474人次；「在地經濟」產值帶動效果平均約90.14億元、GDP創造效果平均約33.52億元、就業支持及創造效果年均約4,702人次；購物節對台中在地就業支持及效果顯著，占全國總效果73％、經濟產值效果51％、GDP創造效果39％，對於地方經濟回饋效果十分有感。

經發局強調，為提升經濟，市府推動多項重大政策，包括台中國際會展中心、潭子聚興產業園區、大智路貫通、水湳中央公園等，為投資環境打下良好基礎。工商數據方面，經濟部最新公布工廠營運家數及固定資產投資全國第一，109年「公司行號經濟指標」連續兩季五項指標也奪下六都第一，從重大建設到工商業發展，讓市民直接感受台中經濟發展潛力。

(中時 )