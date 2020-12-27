即將迎接2021年，跨年後你是否有許多新的計畫等著付諸實現？星座專家唐綺陽老師分析12/28～1/3星座運勢，這段時間最重要的星象就是火星在衝刺期，會讓我們有急躁的感覺，行為要避免衝突；跨年活動將帶給我們有活力，但要做好安全措施；火能量高張，用火要小心；這一周開始為了理想衝刺，值得期待。
重要星象：火星衝刺，金火三分。
火星衝刺、金星火星三分相，火星的最後衝刺期，易產生急躁的感受，積極參與聚會、集會各種活動，能夠帶來充滿未來的活力感，並要特別注意安全措施。此時，火能量高漲，要當心用火安全，避免急躁而發生衝突，應擷取火的正能量，勇敢做自己、為理想努力衝刺。
【工作注意：巨蟹、天蠍、射手、魔羯】
巨蟹：順風順水有成就感，工作大躍進
天蠍：勞碌奔波馬不停蹄，注意交通問題
射手：有想法就說出來，一切掌控在手中
魔羯：需要專業支援，好幫手能帶來加分
【桃花注意：白羊、金牛、天秤、水瓶】
白羊：感情一波三折，請謹慎為之
金牛：魅力大散發，桃花機會多
天秤：意料外的桃花，要花點心思自我摸索
水瓶：有所覺悟或體認，出現反轉的契機
【財運注意：雙子、雙魚】
雙子：要懂得自己判斷，勿人云亦云
雙魚：對別人太心軟，反為自己帶來困擾
【健康注意：獅子、處女】
獅子：當心跌打損傷，做好防護措施
處女：做事不要急匆匆，注意飲食安全
(中時新聞網)
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