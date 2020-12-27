台南市新營鐵道地景公園二期工程27日辦理完工啟用典禮，現場安排了手作市集、野餐會及音樂表演，許多在地民眾攜家帶眷共度優閒的假日時光。（劉秀芬攝）

台南市新營鐵道地景公園二期工程27日辦理完工啟用典禮，現場安排了手作市集、野餐會及音樂表演，許多在地民眾攜家帶眷共度優閒的假日時光。（劉秀芬攝）

台南市新營鐵道地景公園二期工程27日辦理完工啟用典禮，內政部營建署署長吳欣修（左四）、台南市長黃偉哲（左五）親臨剪綵。（劉秀芬攝）

台南市新營鐵道地景公園二期工程27日辦理完工啟用典禮，內政部營建署署長吳欣修、台南市長黃偉哲親臨剪綵，現場安排了手作市集、野餐會及音樂表演，許多在地民眾攜家帶眷逛市集、看表演，度過優閒的假日時光。

黃偉哲表示，糖廠承載了許多民眾的甜蜜回億，地景公園工程的啟用，展現了多年來市府與台糖公司通力合作，締造雙贏的成果。

市府都發局長莊德樑表示，為讓台糖鐵道與新營廠區活化帶動大新營區發展，近6年來投入經費總計2.35億元，不僅利用閒置舊鐵道建構新營往鹽水、新營往後壁之18公里環狀路網，更藉兩期地景公園工程啟動，復駛全台首條客貨兩用糖鐵營業線，以及打造7公頃的大型開放綠地，建設溪北大新營從未停緩。

市府都發局說明，地景公園二期工程範圍延續自前期新營火車站南端，續往西南拓展至糖廠廠區、五分車中興站。本期打開了沿新進路側的鋼板圍籬，整頓閒置已久的廠區，使肥料倉庫、水泥板圍籬、與老樹盤踞景貌呈現。

塵封多時的肥料倉庫後方經過清理，可見密林包圍著的防空洞，而民眾鮮見的內燃機車庫房也近在眼前；在中興路五分車站對面，清整出相當獨特25條軌道綿密交織的陽光草坪，而所有廣場地坪的設計也呼應鐵道紋理脈絡的意象。

另外在廠前街與中興路轉角，還打造了糖福印刷創意館休憩入口廣場，廣場角落鑲嵌了台糖進行曲、糖廠發展大事記，兼具知性與紀念性。

市府都發局也希望藉由活動規畫，吸引民眾走進園區，未來將持續與台糖公司協力，活化運用倉庫及周邊空間，招商引進文創、青創產業、假日市集，成為帶動地方發展火車頭，打造更為優質宜居大新營生活圈。

(中時 )