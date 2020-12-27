一支單攻白姑大山的6人登山隊，26日凌晨出發，預計當天下山，但其中1名男性隊員至27日仍失去聯絡。隊員接到其訊息表示「在石瀑區迷路」，由於失聯者只帶輕裝備，隊友十分擔心，27日凌晨3點向南投縣消防局求援，消防隊出動消防人員8人、林務局東勢林管處3人、空勤總隊直升機空勤1架，以及登山隊伍13人主動加入搜救，目前持續搜救中。

(中時 )