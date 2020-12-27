6人單攻白姑大山 1男傳石瀑區失蹤緊急搜救 12:392020/12/27 中時 黃立杰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 搜救人員27日凌晨前往搜救（南投消防隊提供／黃立杰南投傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一支單攻白姑大山的6人登山隊，26日凌晨出發，預計當天下山，但其中1名男性隊員至27日仍失去聯絡。隊員接到其訊息表示「在石瀑區迷路」，由於失聯者只帶輕裝備，隊友十分擔心，27日凌晨3點向南投縣消防局求援，消防隊出動消防人員8人、林務局東勢林管處3人、空勤總隊直升機空勤1架，以及登山隊伍13人主動加入搜救，目前持續搜救中。 NBA》「阿舍射手」狂飆7顆三分球 熱火輕取鵜鶘 封關前壓軸 台股聚焦法人作帳 (中時 ) #白姑大山 #單攻 #白姑 #百岳 #登山 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 合勤控、智邦蠶食基建大餅 17:002020/12/26 財經 2020重案回顧》擄殺長榮馬國女大生 冷血伴屍19小時 09:012020/12/26 社會 醫療險白買？打破三大迷思 04:102020/12/27 金融．稅務 星座理財(12月28日～12月31日)－摩羯座（12月22日～1月21日） 攻電子股 財利標的 04:102020/12/27 投資理財 周曉涵上空泡湯洩白嫩一片 男粉激讚：好殺 18:422020/12/27 娛樂 日新增3881人染疫 改寫單日新高紀錄 07:262020/12/27 國際 賞景、啖美食 馬祖元旦升旗迎曙光 04:102020/12/27 社會新聞 台．北．新．餐．廳－為年輕世代而開！吉品初筵粵菜餐廳插旗台北東區 04:102020/12/26 產業特刊 錢多到滅頂 央行加發定存單 04:102020/12/26 財經要聞 英研發雞尾酒抗體療法 保護力更勝疫苗 04:102020/12/27 焦點要聞 疫情嚴峻 興櫃生技擁利多逆勢衝 04:102020/12/26 證券．權證 社會熱門新聞 上億迎娶車隊現雲林街頭 婚禮像跨年原來是他娶媳婦 - 社會 男向前女友討債 手腳被打斷關狗籠、注射海洛因慘死 - 社會 驚悚！騎士誤上國1 慘遭聯結車等多車輾碎 屍塊四散 - 社會 寵物店員不收錢幫流浪貓火化 遭同事怒罵白癡 網驚曝：犯職場大忌 - 社會 弟被當「黑色垃圾袋」輾斃 南投姊苦等3個月致電地檢署驚呆 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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