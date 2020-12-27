「大和解咖啡」的參與者趙少康親自參與這場戲的客串演出。（國際橋牌社劇組提供）

趙少康客串《國際橋牌社2》，與蔣偉文、楊小黎、王自強等演員一起還原1995年「大和解咖啡」。（國際橋牌社劇組提供）

《國際橋牌社2》今(27日)拍攝1995年民進黨與新黨的「大和解咖啡」劇情，邀請到時任新黨召集人的中廣董事長趙少康客串參與者，還原當年轟動政壇的歷史事件。趙少康受訪時表示，政治變化很快，大和解咖啡如今已人事全非。他也認為當年喝咖啡是對的，施明德主席有這樣的肚量跟遠見，兩黨能夠有這樣的胸懷，互相理解、攜手合作，極具意義。

1995年甫成立不久的新黨，以流利的口才打出清新形象，在都會區中異軍突起，從原本僵化的政治版圖中打開破口。但其政治主張與民進黨立場迥異，雙方支持者衝突愈演愈烈，甚至在造勢場合爆發流血衝突，兩黨激情動員的結果造成兩黨形象惡化。時任民進黨黨主席的施明德認為社會對立衝突太嚴重，必須展現和解包容，便提出要與新黨攜手合作，在政治上大聯合、促成社會大和解。立場迥異的兩黨竟上演大和解戲碼，攜手角逐立院龍頭，企圖籌組大聯合政府。這場轟動政壇的大和解咖啡，也成為改變台灣歷史的關鍵時刻。

趙少康在《國際橋牌社》第一季中就參與客串演出新聞主播，播報「廢除刑法100條」消息，第二季再受邀客串，還原自己親身參與的「大和解咖啡」。趙少康回憶，「也是因為這場和解咖啡，種下後續兩黨在立法院選舉的合作。當時新黨21票都投給施明德，但民進黨跑一票，就差這一票施明德就當選院長，只差一票，但那一票非常關鍵」。

《國際橋牌社2》製作人汪怡昕表示，「以當時的時空背景來看，大和解咖啡本身就很有戲劇性，是台灣政治史上的重大事件，差點改變整個歷史軌跡，是述說台灣民主化故事不可忽略的轉捩點」，他對於中廣董事長趙少康意現身客串表達感謝。製作人說明，事前也有邀約施明德前主席，希望能夠讓趙與施同場演出，促成「第二次大和解咖啡」。但是因為前主席正在閉關寫書，不克出席。

有趣的是，由蔣偉文飾演的新國家黨立委邵壯國，即是以趙少康為參考改編的角色。兩人首次在劇中同場演出，趣味橫生。

《國際橋牌社》從第一季開始便邀請真實人物到劇中參與相關劇情，製作人解釋，這樣虛實交錯的手法，是希望透過戲劇的張力讓年輕觀眾能夠融入時代，理解25年前的台灣民主發展，第二季預計在2021年年後上映。

(中時 )