新北市土城國小旋風球場近日發現紅火蟻入侵，打球民眾和學生發現地上有多個蟻穴，便通知新北市紅火蟻專管中心協助防治，防治人員到場清查後，發現球場內有10多處蟻穴，由於球場經常有學童使用，人員立即投藥防治擴散，並插旗告知民眾。紅火蟻專管中心執行秘書洪勝雄表示，重劃區外來土方多，紅火蟻容易夾帶其中，之後每2周將對球場投藥，以防蟻害擴大。

新北市議員黃永昌表示，先前就接獲民眾陳情，由於球場鄰近土城國小，擔憂學生打球時會被紅火蟻咬傷，自己到球場後也才發現有10多個蟻穴，相當驚人，25日已通知紅火蟻專管中心等相關改善，預計半年後可見成效。

土城區體育會炫風球委員會主委陳良鎮表示，打球民眾今年8、9月就發現紅火蟻穴，連周邊的棒球場、網球場都有紅火蟻蹤跡，但蟻穴數量不多，僅有提醒球友、學童做好防護措施，直到近期蟻穴數量漸多，察覺不對才聯繫紅火蟻專管中心、議員幫忙。

火蟻專管中心執行秘書洪勝雄表示，土城旋風球場位在重劃區內，推估是外來土方帶來紅火蟻卵，進而繁殖，目前已交由土城國小代管防治、監測，也請防治人員每2周進行投藥，防治擴散危險，並請校方告誡學生勿接近插旗區域。洪勝雄補充，目前全球沒有因紅火蟻咬傷而死亡的案例，但民眾若遭咬傷會出現「紅、腫、熱、痛」症狀，嚴重可能會引起過敏反應，出現心悸。

洪勝雄說，紅火蟻專管中心近年以「都會解列，偏鄉圍堵」的政策減少了3000公傾紅火蟻入侵土地，由於外來土方、植裁移置都有可能匿藏紅火蟻蹤跡，民眾只要發現疑似紅火蟻，須立即通報、遠離，後續專管中心將會前往勘查，並進行防治、監控，讓土地解除列管。

(中時 )