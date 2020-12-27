隨著時節進入年末，本周即將跨入2021年，同時也將迎來今年入冬後首波寒流，氣象局預報資料顯示，隨著寒流在周三(30)南下，各地氣溫驟降10度以上，台南以北及宜花地區最低溫有機會將下探至7至8度，在低溫感受上全台有感，頗有冬季的氣息。

氣象局表示，周三(30)鋒面通過後緊接著寒流南下，各地氣溫驟降10度以上，「越晚越冷」，「全台有感」，北部及東北部地區有短暫雨，東部及東南部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周四(31)至周五(1)清晨是此波寒流影響最明顯的時候，北台灣水氣減緩轉為乾冷的天氣型態，台南以北及宜花地區最低溫有機會將下探至7至8度，高屏及台東也僅有9至12度。

白天高溫部分，屆時北部及東北部宜蘭地區僅8至10度，中部及花東12到15度，高屏為19度，沿海及空曠地區在體表感受上會更低。

天氣風險分析師林孝儒今(27)日也指出，隨著寒流南下，各地氣溫晚間起一路下滑，周四(31)至周五(1)部分地區低溫不排除下探至7至8度，請大家務必要做好禦寒的準備。

降雨部分，周二、周三為濕冷天氣，苗栗以北及東半部迎風面有短暫陣雨機率，西南部則為晴時多雲較穩定天氣，周四、周五乾冷空氣移入，各地轉乾冷，一直到周五白天寒流才會漸為減弱，提醒心血管疾病、高血壓患者及較年長族群在溫度降幅很大時要特別留意身體健康。

(中時 )