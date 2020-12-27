微風廣場董娘孫芸芸，42歲的她每每現身，美麗身影總讓男女都傾倒，明顯感受到她凍齡有術，且穿搭品味超群，是許多關心時尚的女性心目中的指標女神，被封為「台灣第一名媛」，而她平時也樂於在社群分享美照，聖誕假期孫芸芸貼出一張自拍照，光是露腿，就讓人驚呼連連。

時尚名媛孫芸芸不但已年過40，且是一雙子女的媽媽，老大都滿20歲了，但她每回出現在公開場合，卻給人一種越活越年輕的感覺，甚至散發出一股少女感，讓人稱羨並奉為偶像，而許多國際名牌，也希望獲得「第一名媛」青睞，被有品味的她看中，穿搭上身。

孫芸芸只露一隻腿，都能引爆話題，被讚又瘦又緊實。(翻攝自孫芸芸IG)

孫芸芸昨天(12/26)在IG貼出最新自拍照，開心寫下：「出太陽了」，照片中她並未露臉，只從上往下拍了下半身，露出有著招牌小麥色肌膚的左腿，穿著Dior Oblique帆布圖騰洋裝搭配同款拖鞋，配上了最流行的小白短襪，走在年輕世代潮流最前端。

事實上小白短襪流行但卻不是那麼好駕馭，但僅163公分高的孫芸芸，長年維持穠纖合度身材，美腿更是纖細，如今穿白襪配拖鞋，踩在褐色質感皮沙發上，撩起裙擺直達大腿根部，竟仍顯腿長，讓人直呼孫芸芸美腿實在緊實，「好像又瘦了」、「這是筷子不是腿」，有人說她這姿勢是「踩小強的概念」，她也笑著回應：「超像」。

(中時新聞網)