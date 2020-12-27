台灣民眾黨今27日舉行嘉義黨部成立大會，黨主席柯文哲與4位黨籍立法等人皆南下出席。（呂妍庭攝）

台灣民眾黨今27日舉行嘉義黨部成立大會，黨主席柯文哲與4位黨籍立法等人皆南下出席。（呂妍庭攝）

民黨籍立委蔡壁如的責任區是雲嘉南區，她今天表示會積極受理民眾陳情。（呂妍庭攝）

民眾黨祕書長謝立功以「嘉義＋1」形容民眾黨將深耕嘉義。（呂妍庭攝）

台北市長柯文哲今27日出席台灣民眾黨嘉義黨部成立大會時，針對萊劑爭議地方中央不同調「太混亂」，也批國民兩黨在立法院演戲，是正事不做耽誤國家，另強調台灣對美國不能完全不設防，否則日本核食來台議題會更難處理。

柯文哲以民眾黨主席身分出席嘉義黨部成立大會，被媒體問到立院近日修改行政命令，開放萊豬進口，多個縣市政府自治條例卻要求乙型受體素零檢出，「中央地方不同調，柯文哲指爭議涉及法律戰，尤其24日中央才通過行政命令 ，地方政府的因應措施是很大的問題，要怎麼應付行政命令？直言「弄得太混亂了」。

柯文哲說，地方自治法要送到中央核准，但中央現在「既不說Yes、也不說No，就是不處理」，事實上，這需要中央自己去面對。並以台北市為例，議會通過法令，市府有義務執行，所以北市作法是在4大通路設有不含萊克多巴胺的豬肉專區，重申對美豬、美牛，他的態度就是「源頭管理，明白標示」，不反對牠進來，但希望民眾有自由選擇的權利。

致詞時，柯文哲再度談到萊豬，指國民兩黨鬧來鬧去，是正事不幹，每天在演戲，把國家耽誤，還嘲諷民進黨很喜歡國民黨這種「「凝聚力很強，擴張性很差」的對手。

柯文哲說，台灣不能對美國完全不設條件，他幾次跟日本高層對話，日本高層對台灣對美國、日本不同標準「很不爽」，直指對美不設防，未來日本核食議題會很難處理。

(中時 )