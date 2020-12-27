日職火腿隊投手有原航平透過入札制度挑戰大聯盟，最終確定加盟遊騎兵，簽下一紙2年620美元的合約，總教練伍德沃德（Chris Woodward）說：「我們期望他能夠貢獻更多局數，希望他的加入能夠穩定先發輪值。」

遊騎兵公布合約內容，有原航平2021年年薪260萬美元，2022年則是360萬美元，附帶5萬美元的激勵獎金，另外火腿則將從這筆海外銷出中，獲得124萬美元轉隊費。

遊騎兵總管丹尼爾斯（Jon Daniels）表示，有原航平是位年輕又耐投的投手，過去有很好的成績且擁有7種可以攻擊好球台的球路，「我們團隊相信，他還有機會持續進步，而他最吸引球隊的特質，就是他作為投手想要持續進化的企圖心。」

有原航平則在聲明中說道：「我非常感謝遊騎兵給我一個來到大聯盟的機會，我將繼續努力，為了在這個城市繼續成長，我會確保在休季期保持良好狀態，以便用最佳狀態迎接接下來的春訓，也很興奮能在球迷面前亮相，希望大家能繼續為我加油。」

(中時 )