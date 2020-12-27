戒備英國變種病毒 桃園機場最新畫面

華航CI-82班機將提前到今天下午5時36分抵達桃園機場。(翻攝自桃園國際機場官網)

華航自英國倫敦起飛班機17:36抵達桃園國際機場！日前爆發變種新冠病毒疫情，傳染力更強，讓指揮中心嚴陣以待，阻止變種病毒有機會入侵台灣，華航今晚將有一架載滿120人自倫敦返台的航班，原訂傍晚6點15分飛抵桃園機場，但根據桃園機場的航班起降資料，該班機將提前至下午5時36分抵台，指揮中心將祭出最高規格防疫，旅客一下機就進行核酸檢測，有症狀者將當場在機場採檢，發燒直接後送醫院，並分乘6輛車前往數個地點進行集中隔離檢疫。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥，今在疫情記者會表示，華航倫敦班機一抵台，將經過特殊引導直接進入候機室，將120人分成兩種情況採檢，一種是有症狀或過去14天出現症狀者，立刻在機場採檢，有發燒等症狀直接後送醫院，無症狀者直送檢疫所，第二種是把無症狀者送進檢疫所再採檢。

莊人祥指出，為迎接120名自英國返台的旅客，機場公司已備妥6輛巴士協助載運，分別送至位在北部的3間檢疫所，另外機上也會採取梅花座安排，空出間隔避免交叉感染。

莊人祥說，這是英國減班措施後第一架自英返台的航班，就算入境無症狀也會全部採檢，以更了解病毒，同時讓集中檢疫所的人更安全，若取得病毒，可讓國內大學、實驗室做研究，更了解病毒特性及變化。

搭載120人自英返台的華航CI-82班機，現已知將提前到今天下午5時36分抵達桃園機場，桃機公司指出，因應CI-82航班旅客，機場將加強入境防疫及清潔消毒。120位旅客入境後有專門候機室與動線，完成入境檢疫電子申報後，以10人1組分批帶往移民署證照查驗台，通關入境並提領行李後，隨即前往專屬乘車區，安排6輛防疫遊覽車，上車後以梅花座方式保持安全距離，分送數個集中檢疫所。

針對新冠變異病毒，指揮中心已祭出最高防疫規格，包括過去14天有英國旅遊史者，入境後集中檢疫、倫敦往返台北客機航班數減半、空服機組員居家檢疫14天，且所有從英國入境者、機組員檢疫期滿前採檢陰性、自主健康管理7天後才能進入社區。

(中時新聞網)