一名女網友在臉書抱怨，26日晚間到台北一家知名連鎖甜點店消費，不料準備刷卡時，信用卡不慎掉進櫃台與冰櫃之間的縫隙，請店家協助時，店員竟回「掉進去的東西都拿不出來，只能辦掛失了」，讓她瞬間傻眼。

這名女子在臉書社團《爆怨公社》發文表示，當時她站在櫃台點餐，沒想到手一滑，信用卡就掉進冰櫃旁的縫隙，她向店員告知「我的卡片掉到蛋糕前的洞」，店員竟回「掉下去的話只能辦掛失了，我們掉進去的東西都拿不出來」，讓原PO相當錯愕。

網友PO照指出刷卡機及卡片掉落位置。（圖／截自爆廢公社）

網友無奈櫃台與冰櫃之間的縫隙有如「聚寶洞」，掉進去的東西都拿不出來。（圖／截自爆廢公社）

原PO接著向店員借紙片、紙袋及膠帶，試圖把信用卡勾出來，不過店員說卻店內沒有任何東西可以借，原PO質疑難道任何東西掉進去都沒辦法拿？店員則毫不考慮地說「對」。原PO無奈表示「肉眼可以看到裡面還有其他東西，忽然覺得這是一個聚寶盆，感覺重新裝潢的時候，可以撿到很多客人掉下去的東西」，最後只好默默打電話辦信用卡掛失。

PO文曝光後引起眾多網友氣憤，紛紛留言「其實可以拿出來，只是不想處理」、「其實那是小費箱」、「試一下都沒有就直接說掛失，是在哈囉」、「明明有辦法解決卻故意不歸還，應該算侵占吧？」

還有好心人士提供解決方法指出「用長尺黏著反折的膠帶或雙面膠，伸進去應該黏得到」、「打顆蛋加杯牛奶，兩天後店家就打開那個洞了」、「我會當場把臭豆腐打翻」、「應該向總公司投訴」、「報警告侵占，馬上幫妳想辦法解決」。

信用卡掛失 先過7關 語音答覆惱人

(中時新聞網)