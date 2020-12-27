水利局今早派員現勘，強調竹溪護岸工程邊坡裸露是正在進行搶修復原，生態無虞。(曹婷婷攝)

台南市竹溪流域整治帶來新氣象，沿著竹溪更能走進哈赫拿爾森林祕境，因竹溪橋下游堤岸裸露崩塌，台南市水利局正進行塊石蛇籠復原柔性工程，卻引發民眾質疑上演生態浩劫。長期關注記錄竹溪、哈赫拿爾森林的台南社大環境小組研究員吳仁邦說，開挖範圍是前期已擾動，水利局基於護岸不穩而執行治理工程，並未開挖擾動森林。

台南市水利局今早派員現勘，水利局總工程師王雅禾指出，竹溪下游河段之前辦理竹溪橋改建工程，因應施工便道所需，移除既有植披，後來雖暫時以塊石及修坡方式進行臨時回復，但屬於應急工程，非長久之計，市府為兼顧保護堤岸避免沖刷及生態，近期利用非汛期以柔性工法塊石蛇籠進行後續復原。

先前工務局打混凝土樁以保護橋墩，護岸旁也矗立翼橋及樁版，但後續堤岸治理採生態工法的塊石蛇籠做護岸，避免土石滑落，希望達到保護及兼顧生態景觀之功效。水利局強調，施工程序必須先進行整坡再外覆塊石蛇籠，看似好像大面積裸露，但事實上並未擴大開挖植披範圍，也沒有破壞植被與當地生態，施工總長度約50公尺，預計明年元月底完工。

(中時 )