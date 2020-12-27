台翰（1336）公告持股將近20％的大股東台橋投資，所有股東將台橋投資股權轉讓給宣德（5457），台翰成宣德科技間接持股19.47％之孫公司，也等同經營權易主，因宣德與陸資廠立訊合作關係密切，在搶蘋果單上扮演重要角色，台翰加入宣德麾下，在市場留下無限的想像空間。

台橋投資為台翰第一大股東，持股比率高達19.47％，持股張數達11,290萬張，並掌握台翰三席董事席次，法人代表分別為陳進成、戴家偉、黃小凌，台翰27日中午公告，收到法人股東台橋投資股份有限公司通知，台橋的全數股東擬轉讓其對台橋的全數股份予宣德科技，台翰強調，此轉讓非台橋對台翰的持股轉讓。

台翰11月合併營收達1.78億元，由於逐步進入聖誕節假期，主要客戶備貨力道有減緩的現象，致使11月營收有較上月減少7.8％；今年以來公司受到疫情蔓延與新台幣匯率升值因素影響下，累計今年1至11月合併營收達新台幣17.3億元，年減20.12％。

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