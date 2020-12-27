國際油價震盪趨緩，中油伺機回收先前吸收漲幅，宣布28日凌晨零時起，國內各式汽、柴油價格分別調漲0.7元及0.6元。調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升24.0元、95無鉛汽油每公升25.5元、98無鉛汽油每公升27.5元、超級柴油每公升21.3元。

分析師認為，中國與印度的原油需求正快速恢復，美國與歐洲仍相對疲弱；成品油部分，因第二波疫情侵襲，歐洲國家又升高旅遊限制，使汽油需求恢復緩慢，航空燃油需求仍是受創最嚴重部門。疫苗推出及中美關係緩和都將有助於全球石油需求復甦，但預期將是漸進的，或要到明年下半年才會趨於明顯。

中油表示，英國COVID-19疫情失控與美國國會通過紓困法案等多空因素影響，國際油價震盪，本週調價指標7D3B週均價從每桶50.83美元下跌至50.32美元，台幣兌美元匯率貶值0.067元，國內油價依公式計算跌幅0.62％。

按浮動油價調整原則，加計之前因抵亞鄰因素未調足吸收金額後，汽、柴油每公升原應各調漲0.8元及1元，經考量亞鄰最低價限制，汽、柴油價格各調漲0.7元及0.6元。目前中油吸收應調未調尚有0.1元及0.4元。

英國達成脫歐貿易協議消除不確定性，紐約商業交易所（NYMEX）2月原油期貨12月24日收盤上漲0.2％，每桶48.23美元；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油攀揚0.4％，每桶51.37美元。惟市場擔心變種病毒及升級的限制措施將損害石油需求，本週NYMEX原油下跌2.1％，布蘭特原油下跌1.7％。

普氏能源資訊報導，全球石油庫存已較今年高峰時期幾乎減半，且多數庫存集中在中國及美國最大原油轉運中心庫欣在內的較低成本的陸上儲油槽，市場已不再被過剩石油庫存所淹沒，石油正恢復平衡。

澳洲工業部預估，2020年全球石油需求將年減9.1％至9,100萬桶／日，是2009年來首度出現年度下滑，也是歷來最大需求減量。2021年全球石油需求有望開始復甦，約9,700萬桶／日，但航空燃油需求仍將嚴重受挫，預估全球航空燃油需求在2024年前，都無法恢復到2019年水平。

(工商 )