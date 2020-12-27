《全明星運動會》藍隊全員到齊拍全家福。（Team Blue提供）

《全明星運動會》藍隊全員到齊拍全家福。（Team Blue提供）

運動競賽節目《全明星運動會》第一季即將迎接最終回的小巨蛋總決賽，由領隊錢薇娟、隊長胡宇威帶領的藍隊，經歷三個月的賽季，培養出家人般的感情，眼見總決賽在即，除了總冠軍對決，大家也面臨賽季結束的道別，讓他們感嘆「終於還是走到這一天了」，為了留念，藍隊「媽媽」夏和熙特別張羅大家拍攝全家福，安排攝影棚、給拍照範例，忙進忙出，被虧說像「造型總監」。藍隊「爸爸」胡宇威則不忘「召回」柯有倫回歸拍攝，看到柯有倫回歸，大家立刻送上熱情擁抱。

一群人難得脫下運動服，穿上藍白色系的服裝，邱宇辰笑說自己難得梳化，一旁拚命自拍；比利偷偷加鞋墊企圖增加帥度；拍照最愛比六的正義，依然無六不歡；女孩們則是圍繞著彼此檢查妝髮，一群人和樂笑聲幾乎把攝影棚吵翻天。

右腳踝骨折的胡宇威，這一周恢復良好，得以短暫脫下護具穿鞋拍照，女孩們看著他站起來的模樣，喊著「爸爸好帥」卻也不免心疼，移動時不忘貼心呵護他的「黃金右腳」。柯有倫一到便笑說自己又回來「找青春」了，除了關心胡宇威傷勢，也說自己最近帶小孩更累，至於腰傷，則還在復原中。

邱宇辰說，大哥(胡宇威)受傷後，自己每次上場總會看看大哥，好像瞬間注滿了力量。「母兼父職」的夏和熙則說，本來想，只要胡宇威在，就算坐在那裡都好，對藍隊就已足夠，沒想到，胡宇威還是死命盯緊大家，還會突襲檢查大家有沒有認真練習，幫大家打氣。其實，大家看到他拄拐杖出現在練習現場的身影，都偷偷擦了好幾次淚。

耶誕前夕，大家歡樂拍下全家福同時，也各自寫下對藍隊的話，負責收集「藍寶」感言的胡宇威，在看完每個人交給他感言後感動地說，「什麼是最真實的？這三個月的情感累積才是最真實的收穫，這是誰也拿不走的」，他很謝謝「錢姐」（錢薇娟）帶領，讓他們知道怎樣做為一個運動員，也謝謝隊員們，大家真心地交出自己，一起努力一起哭一起笑，甚至在他受傷後更加緊密，「雖然賽季結束，大家各自回歸演藝工作繼續努力，但我相信，這些情感不會隨著比賽結束而結束」。

●藍隊隊員的真情告白：

錢薇娟─「不曾想過藍寶們能感動我，更沒想過我會因藍寶們而驕傲！」

胡宇威─「天才能贏得比賽，但是得冠軍需要團隊精神和智慧。」

夏和熙─「沒有輸過，怎會知道怎麼贏。」

柯有倫─「在平淡之中求進步，又在艱苦中見其光輝，我們就像天空那麼寬闊的

藍隊。」

邱宇辰─「我永遠以TeamBlue為榮，以Team Blue為傲。」

比 利─「有一種愛叫team blue」

正 義─「TEAM BLUE的每一個人都是主角 每一次比賽我們的心都連在一起！

Team Blue Forever !」

張庭瑚─「We are not just teammates,we are family,forever！」

KIMI ─「不管大家各自在哪，記得看看天空，因為天空是藍的。」

王 宣─「有你們就夠了。」

凱 莉─「我會永遠纏著你們。」

安乙蕎─「只要能和你們在一起就好，其他我都不在乎！」

孟 潔─「藍隊永遠是最溫暖的家人！」

(中時 )