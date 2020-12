《全明星運動會》藍隊全員到齊拍全家福。(Team Blue提供)

運動競賽節目《全明星運動會》第一季即將迎接最終回的小巨蛋總決賽,由領隊錢薇娟、隊長胡宇威帶領的藍隊,經歷三個月的賽季,培養出家人般的感情,眼見總決賽在即,除了總冠軍對決,大家也面臨賽季結束的道別,讓他們感嘆「終於還是走到這一天了」,為了留念,藍隊「媽媽」夏和熙特別張羅大家拍攝全家福,安排攝影棚、給拍照範例,忙進忙出,被虧說像「造型總監」。藍隊「爸爸」胡宇威則不忘「召回」柯有倫回歸拍攝,看到柯有倫回歸,大家立刻送上熱情擁抱。

一群人難得脫下運動服,穿上藍白色系的服裝,邱宇辰笑說自己難得梳化,一旁拚命自拍;比利偷偷加鞋墊企圖增加帥度;拍照最愛比六的正義,依然無六不歡;女孩們則是圍繞著彼此檢查妝髮,一群人和樂笑聲幾乎把攝影棚吵翻天。

右腳踝骨折的胡宇威,這一周恢復良好,得以短暫脫下護具穿鞋拍照,女孩們看著他站起來的模樣,喊著「爸爸好帥」卻也不免心疼,移動時不忘貼心呵護他的「黃金右腳」。柯有倫一到便笑說自己又回來「找青春」了,除了關心胡宇威傷勢,也說自己最近帶小孩更累,至於腰傷,則還在復原中。

邱宇辰說,大哥(胡宇威)受傷後,自己每次上場總會看看大哥,好像瞬間注滿了力量。「母兼父職」的夏和熙則說,本來想,只要胡宇威在,就算坐在那裡都好,對藍隊就已足夠,沒想到,胡宇威還是死命盯緊大家,還會突襲檢查大家有沒有認真練習,幫大家打氣。其實,大家看到他拄拐杖出現在練習現場的身影,都偷偷擦了好幾次淚。

耶誕前夕,大家歡樂拍下全家福同時,也各自寫下對藍隊的話,負責收集「藍寶」感言的胡宇威,在看完每個人交給他感言後感動地說,「什麼是最真實的?這三個月的情感累積才是最真實的收穫,這是誰也拿不走的」,他很謝謝「錢姐」(錢薇娟)帶領,讓他們知道怎樣做為一個運動員,也謝謝隊員們,大家真心地交出自己,一起努力一起哭一起笑,甚至在他受傷後更加緊密,「雖然賽季結束,大家各自回歸演藝工作繼續努力,但我相信,這些情感不會隨著比賽結束而結束」。

●藍隊隊員的真情告白:

錢薇娟─「不曾想過藍寶們能感動我,更沒想過我會因藍寶們而驕傲!」

胡宇威─「天才能贏得比賽,但是得冠軍需要團隊精神和智慧。」

夏和熙─「沒有輸過,怎會知道怎麼贏。」

柯有倫─「在平淡之中求進步,又在艱苦中見其光輝,我們就像天空那麼寬闊的

藍隊。」

邱宇辰─「我永遠以TeamBlue為榮,以Team Blue為傲。」

比 利─「有一種愛叫team blue」

正 義─「TEAM BLUE的每一個人都是主角 每一次比賽我們的心都連在一起!

Team Blue Forever !」

張庭瑚─「We are not just teammates,we are family,forever!」

KIMI ─「不管大家各自在哪,記得看看天空,因為天空是藍的。」

王 宣─「有你們就夠了。」

凱 莉─「我會永遠纏著你們。」

安乙蕎─「只要能和你們在一起就好,其他我都不在乎!」

孟 潔─「藍隊永遠是最溫暖的家人!」

(中時 )