中部一位未滿12歲的國小女童曾在學校個別輔導時，指著輔導讀本「象爸爸著火了」中的「性暴力」類別，冷冷地向老師說：「我也有」，經老師詢問後，才得知女童長期被阿嬤帶給友人撫摸下體，經上訴二審，法院再度因罪證不足判無罪。

據判決書指出，中部一位女童小菜（化名）與妹妹小妤（化名）和阿嬤同住一起，阿嬤明知兩位女童心智皆未成熟，卻基於強制猥褻之意，先在2017年7月間，以廖姓阿伯會給零用錢為由，引誘小菜前往客廳，更要求小菜坐在阿伯的大腿上，阿伯遂偷摸小菜的下體與胸部得逞，事後給付1000至2000元不等。

兩至三週後，廖阿伯再次前往其家中，小菜不願靠近，但阿嬤卻把小菜強拉到阿伯的旁邊，好讓阿伯可以來回撫摸小菜的下體與胸部等，好以滿足性慾，事後支付800元。

阿伯及阿嬤食髓知味，便以同樣的手法對待小菜的妹妹小妤，小妤則是以「買糖果」為由，被阿伯騎機車載出去，沿路在違反她意願的情況下，遭阿伯強制摸下體。

全案因2018年9月間，小菜在校內個別輔導時，輔導老師導讀「象爸爸著火了」讀本，小菜閱讀完讀本的補充說明後，便主動指著讀本上「性暴力」類別，向老師說：「我也有」。老師察覺狀態異狀，經校方通報處理，全案才曝光。

一審審理期間，廖阿伯因極度重聽、失智等，在準備程序以及審理期間，皆由兒子推輪椅至法院開庭，法官不僅難以和他溝通，廖男更全程閉目癱坐在輪椅上，完全無法傳達任何意見，認他已達心神喪失的程度，因此合議庭判決廖男無罪。

經檢察官不服上訴，二審審理時，廖男已死亡，合議庭判決公訴不受理；阿嬤部分則因罪證不足，因此判決無罪，全案可上訴。

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(中時新聞網)