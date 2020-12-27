人氣YouTuber「白癡公主」（痴痴）不走網美路線，她以招牌無厘頭、率真性格擁超夯人氣，親民的白癡公主也不吝嗇和粉絲分享生活點滴，而白癡公主昨（26日）則參加好友的婚禮，並在網上分享喝喜酒美照，不過痴痴卻被網留言指修圖修太多，對此，白癡公主也展現高EQ回應。

照片中，白癡公主的喝喜酒穿搭超有氣質，只見痴痴身穿黑白膨袖高領上衣、喇叭牛仔褲，她也綁起俐落高馬尾、露出巴掌臉，白癡公主不只展現纖細螞蟻腰，一雙長腿也全都露，痴痴的整體穿搭氣質又有型。

捕獲野生白癡公主！聽說她正面背面側面都看起來一樣！ 由白癡公主發佈於 2020年12月26日 星期六

痴痴被網紅「黑鬼兒」狂讚好瘦，還釣出白癡公主幽默稱自己是：「乾癟女子」，不少網友也狂讚她腿好長「腿超細」、「那個腿也太瘦長」、「臀型漂亮」，但卻有網友留言「膝蓋很下面 照片修太長」，對此，白癡公主沒有動怒，她也展現高EQ回：「不好意思原本照片就是這樣^_^」。

白癡公主高EQ回應網友。（圖／取材自白癡公主 Instagram）

其實白癡公主除了擁纖細鳥仔腳外，她還有招牌圓滾滾大眼睛，儘管痴痴曾被指「眼睛大看起來很像外星人、很可怕」，不過白癡公主則笑看酸言酸語：「沒關係，被講習慣了」，並正能量向自己喊話，說到大眼睛、平胸就知道是白癡公主。

(中時新聞網)