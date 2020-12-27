台北西門町最近成了妹子的徵友熱點，先是蘿莉塔妹倪安徵男友，昨天又出現巨乳正妹在西門街頭找乾爹陪喝酒，但有網友爆料，他在北市信義區也有見到徵乾爹的正妹，正妹拿的牌子、LINE帳號都一模一樣，記者實際加LINE發現，該LINE帳號的好友人數達5000人上限，已無法加好友。

不少民眾昨天(27日)在西門町街頭看見巨乳正妹席地而坐、求找乾爹，強調對方不用有錢，「陪我喝酒就好，酒量要好，我沒喝醉不能倒」，附上LINE帳號讓人加好友，還甜蜜寫著「希望你是我夜晚的星星」。

然而有網友在臉書爆料，在台北信義區等商圈都能看到不同正妹舉著一模一樣的牌子徵乾爹，讓網友不禁懷疑是廣告宣傳手法，網友說「同一個牌子、同一個LINE的ID，我已經看到3個不同的女生了」、「有人有留酒店的超長帳單圖支援一下嗎」、「業配啦，這樣才能放火」、「長得都不錯欸，似乎挑過」。

《中時新聞網》編輯實際加入正妹的LINE帳號，結果顯示「由於本帳號可加入的好友人數受到限制，無法再新增更多好友」，根據LINE官方說明，LINE好友人數上限5000人，達到上限後將無法再加好友，必須刪除好友才能再加入其他人。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

巨乳正妹的LIN好友已經被加爆，看來乾爹候選人頗多。(翻攝自LINE))

一名「蘿莉塔」在西門町路邊徵男友，引起路人側目、網友議論。（翻攝爆廢公社二館臉書）

(中時新聞網)