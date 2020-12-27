【現場直播】新增兩例境外移入 指揮中心最新說明｜2020.12.27

中央流行疫情指揮中心今(27)日公布國內新增2例境外移入COVID-19病例，皆自印尼入境。

指揮中心表示，案785、786分別為30多歲及20多歲印尼籍男性漁工，同於今(2020)年12月10日來臺工作，皆持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，迄今無症狀。2名個案於12月24日檢疫期滿，25日分別由仲介安排專車至醫院採檢，於今日確診。衛生單位已掌握案785同車接觸者1人、案786同車接觸者17人，因有適當防護，均列為自主健康管理。

指揮中心統計，截至目前國內累計123,641例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含121,547例排除)，其中785例確診，分別為690例境外移入，56例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡，653人解除隔離，125人住院隔離中。

(中時新聞網)