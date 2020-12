周湯豪(Nickthereal)慶祝出道10周年,昨(26日)晚與歌迷同樂開趴,一起在信義威秀影院觀賞他的「YouTube Music Night」演出,他直呼:「這是最棒的耶誕節!」他日前剛開完鼻腔息肉手術,術後復原良好,好友柯佳嬿、林柏宏等昨也到場力挺。他表示這是他「集大成」的作品,集結10年來的歌曲、展現編曲和影像美學,他自己也非常喜歡。

為何要大費周章把線上演出拍成電影形式?周湯豪透露,「其實很多西洋歌手已經開始做這件事,我只想證明華語歌手也能辦得到。」演出主題是「Live in my dream, live in my life」,他以最喜歡的老派動作片風格拍攝演唱會,鼓勵大家勇敢追夢、活在當下,他也感性表白:「毫無保留的表演,才是最誠實的,那是我唯一能替自己解釋的時候。Live the live you dream,與其區分夢和現實,不如讓真實的夢在現實裡發生。」

他在影片中飾演帥氣「入侵」台北保時捷中心的男子,同時演唱〈iGo〉、〈All These Girls〉;場景轉換,他來到被數十片落地鏡包圍的「鏡像房間」,在霓虹映像和白色跑車的倒影間,他接續以〈Thanks for The Love〉、〈兩秒終〉、〈Future In Your Eyes〉等歌曲表達心境。影片中也穿插他的口白:「姓名標籤又何妨,久了就變風格,賭氣硬是要撕去它,會塑造另外一個虛像。那就一點也不真實了。」更坦白:「說不害怕都是騙人的」,表達他一貫的真我率直風格。

他在籌備期間花了很多心思,出外景拍攝〈S.N.G〉當天低溫又下大雨,他拍完衣服全濕,一度被操到鼻血回流、眼睛充血,但他仍堅持拍攝完畢。他表示:「不到一個星期的時間,要同時撰寫劇本、改編音樂,真的很不容易,最主要剛做完手術感覺體力還沒完全恢復,所以有點擔心。」〈Turn Up〉把live樂團搬進台北保時捷中心演奏,場拍攝要注意鏡位、走位不能穿幫,還要一邊演唱,經過多次精密計算和排練才完成。

他這次與台灣保時捷合作,拍攝現場有包括Cayman GT4、911等多款價值超過千萬的經典跑車,其中最新款白色Taycan電動跑車擋風玻璃更貼上周湯豪的個人品牌「好命WISH YOU A GOOD LIFE」LOGO,讓周湯豪直呼興奮,他笑說因為拍攝實在太辛苦,身邊又充斥各種夢幻車款,一度差點「手滑」買車慰勞自己。昨演出除在大銀幕播出,也在周湯豪的官方YouTube頻道獨家首播。YouToube瀏覽次數6小時內逼近50萬。

周湯豪慶祝十周年耶誕趴,現場歌迷high翻信義威秀。(環球音樂提供)

周湯豪昨邀請歌迷到信義威秀影院觀賞他的「YouTube Music Night」演出。(環球音樂提供)

(中時 )