蔡英文總統25日發布總統令，准最高行政法院院長藍獻林（中）退職，特任該院庭長吳明鴻（左一）為最高行政法院院長，12月31日生效。（取自司法院官網）

最高行政法院院長一職將由蔡英文表姐夫、最高行政法院庭長吳明鴻接任，前民進黨立委林濁水今天連續發文批評，最高行政法院法官們「最恐龍，超恐龍又超意識形態，大大應該改造」，但這人事案竟然是蔡總統和司法院長「討論」，「這樣是司法獨立的現象？」

最高行政法院院長藍獻林將滿70歲，總統蔡英文25日依法准其退職，並特任吳明鴻接任，人事令定於12月31日生效。由於吳明鴻是蔡英文表姊夫，引發外界抨擊是政治考量。

總統府發言人張惇涵昨天表示，司法院的相關人事任用，總統府尊重司法院的決定，必須資歷、經歷與專業兼顧。至於人選是司法院決定後循程序呈報，總統尊重司法院的決定。

對此，林濁水在臉書連發三文批評，重點不在是不是表姊夫，而在總統和司法院長「討論」。其實廢司法院的精神，源於封建中國的官僚化司法行政體系，建立法官自治，並將法官考評任命委由獨立委員會承擔，在建立健全的憲政體制上，遠比廢考監兩院重要多了。

對於媒體報導最高行政法院是總統和司法院長討論，由總統表姊夫出任的消息後，國民黨反應說總統要「慎重考量」。他認為國民黨的說法「很怪，難道這項人事不是司法機關自已決定，總統只能行禮如儀？沒有考量空間？」

林濁水也批評「總統府反應也怪」。媒體又沒說司法院提了三個名單請總統勾，為什麼要澄清並沒有？還有，為什麼不說司法院送公文來後，總統依權力分立原則，逕行任命，卻說「尊重」「必須資歷、經歷與專業兼顧」，對府方的說法，他反問「有什麼尊不尊重的事？」

林濁水重申，這事重點是在於總統竟然和司法院長「討論」，依憲政精神很單純的任命，兩黨的因應為何非怪怪地畫蛇添足不可？

他批評最高行政法院法官們「最恐龍，超恐龍又超意識形態，大大應該改造」，但是方法是總統和院長討論法院人事的方式？目的是這樣？這手段有用？正確？林濁水認為，如果都OK，許宗力何必多此一舉「和總統討論」？「三人名單請總統勾」？

(中時 )