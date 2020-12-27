高鐵今晚加開1北上列車 全車自由座 14:142020/12/27 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高鐵晚間加開列車。（高鐵提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣高鐵公司將於今日晚間，自左營站加開1班次北上各站停靠之全車自由座列車，商務車廂除外，以加強服務旅客週末北上之旅運需求。 加班車資訊如下： 12／27（日） 北上8862車次19：10自左營站發車，21：35抵達南港站。 大陸離台最近鐵路 福平鐵路開通營運 120人入境就驗 華航倫敦班機今提早返台 (中時 ) #北上 #加開 #列車 #全車自由座 #左營站 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中市電動公車197輛 全國第1 04:102020/12/27 地方新聞 南鐵東移1／半拆戶至今沒水沒電 控爭取權益遭報復 10:362020/12/27 政治 青青爆轉手IG賺錢 2度開新帳號「改跳未成年」狂晃巨乳片流出 10:412020/12/27 娛樂 來去台東宜蘭泡湯暖旅遊 04:102020/12/27 時尚消費 北京爆本土2例激喊「和祖國永不分開」 女星轉頭憂台籍被取消 12:102020/12/27 娛樂 曾犯大安捷運站開槍 29歲男旅館擁槍再遭逮 12:122020/12/27 社會 遠東SOGO百貨Winter Sale 5折起 04:102020/12/27 《旺來報》 哈客淡水館開幕 侯拚4年設4座 04:102020/12/27 地方新聞 今年第一場尾牙李炳輝開嗓全場大合唱 04:102020/12/27 娛樂新聞 新竹動物園84歲 開趴歡慶 04:102020/12/27 地方新聞 防變種病毒入侵 桃機嚴陣以待！今自英返台 120人直送集中檢疫 04:102020/12/27 焦點要聞 生活熱門新聞 「年輕人裝滑手機」不讓博愛座遭碎念 他脫帽全車愣了 - 生活 可多睡2小時！國高中改「9點半到校」連署成案引爆學生大戰 - 生活 連3天體感「-1度」鄭明典曝霸王寒流原因 - 生活 高雄活蝦餐廳遭海軍棄單 老闆稱損失慘重！真相曝光 - 生活 霸王寒流再現！陽明山等下雪 嘉義以北探5度 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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